سیلاب متاثرین کیلئے اقدامات قابل تحسین ،شہباز بابر

  • فیصل آباد
سیلاب متاثرین کیلئے اقدامات قابل تحسین ،شہباز بابر

سمندری (نمائندہ دنیا)ممبر قومی اسمبلی چوہدری شہباز بابر نے سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب نے فصلوں اور املاک کو شدید نقصان پہنچایا جبکہ سینکڑوں خاندان بے گھر ہو کر مشکلات کا شکار ہیں۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بروقت اور مؤثر اقدامات قابل تحسین ہیں۔ ریلیف کیمپوں کا قیام، خوراک، ادویات اور خیموں کی فراہمی طبی ٹیموں کی تعیناتی اور بچاؤ کے حفاظتی انتظامات متاثرہ عوام کے ساتھ عملی یکجہتی کا ثبوت ہیں۔

 

