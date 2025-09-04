ڈی جی ایف ڈی اے سے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈی جی ایف ڈی اے آصف چودھری سے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنزمقبول ملک، انقلابی ورکرز یونین کے عہدیداروں اور سٹاف کے ارکان نے انکے بڑے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔۔۔
صدر انقلابی ورکرز یونین صداقت بلوچ کی سربراہی میں ڈی جی ایف ڈی اے سے دفتر میں ملاقات پرمیاں شعیب اختر کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے انکی روح کے ایصال ثواب کے لئے فاتحہ خوانی کی گئی۔ سٹاف نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ انکے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ڈی جی ایف ڈی اے سے مختلف سیاسی، سرکاری، کاروباری و سماجی شخصیات نے بھی ملاقات کی اور انکے بھائی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے فاتحہ خوانی کی۔