صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی ایف ڈی اے سے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت

  • فیصل آباد
ڈی جی ایف ڈی اے سے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈی جی ایف ڈی اے آصف چودھری سے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنزمقبول ملک، انقلابی ورکرز یونین کے عہدیداروں اور سٹاف کے ارکان نے انکے بڑے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔۔۔

 صدر انقلابی ورکرز یونین صداقت بلوچ کی سربراہی میں ڈی جی ایف ڈی اے سے دفتر میں ملاقات پرمیاں شعیب اختر کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے انکی روح کے ایصال ثواب کے لئے فاتحہ خوانی کی گئی۔ سٹاف نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ انکے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ڈی جی ایف ڈی اے سے مختلف سیاسی، سرکاری، کاروباری و سماجی شخصیات نے بھی ملاقات کی اور انکے بھائی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے فاتحہ خوانی کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کو پینے کے پانی کی فراہمی کا ہدف،ہنگامی پلان پر عمل شروع

وہاڑی:ریلیف آپریشن ، 95 فیصد افراد محفوظ مقام پر منتقل

خانیوال انتظامیہ کی دریاؤں کے بہاؤ پر کڑی نگرانی جاری

میلاد النبی ؐپرجوش،عقیدت سے منایاجائیگا،امن کمیٹی لودھراں

پولیس اپیلوں پر فیصلے ، برخاست افسروں کو بحال کردیا

لیگی ایم پی اے ثاقب خورشید کی سیلاب متاثرین سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن