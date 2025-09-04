رقبے پرقبضہ کی نیت سے فائرنگ پر مقدمہ درج
پیرمحل (نمائندہ دنیا)رقبے پرقبضہ کی نیت سے اندھادھند فائرنگ کرکے دوافراد کو قتل کرنے کی کوشش پر 6افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔ چک نمبر769گ ب میں رمضان خان وغیرہ تین نامزد ملزموں نے رقبہ پر قبضہ کی نیت سے اندھادھند فائرنگ کرکے سرور اشرف اور اسکے ساتھی کوقتل کرنے کی کوشش میں شدیدزخمی کرڈالا ۔
رقبے پرقبضہ کی نیت سے اندھادھند فائرنگ کرکے دوافراد کو قتل کرنے کی کوشش پر 6افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔ چک نمبر769گ ب میں رمضان خان وغیرہ تین نامزد ملزموں نے رقبہ پر قبضہ کی نیت سے اندھادھند فائرنگ کرکے سرور اشرف اور اسکے ساتھی کوقتل کرنے کی کوشش میں شدیدزخمی کرڈالا ۔