دوبجلی چور پکڑے گئے ،مقدمات درج
پیرمحل (نمائندہ دنیا)بجلی چوری کرکے دیگر گھروں کو فروخت کرتے دوبجلی چور پکڑے گئے ۔ساجد بشیر ایس ڈی او نے ہمراہ واپڈا ٹاسک فورس بی پلاٹ پرمحل میں نعمان مرتضیٰ اور ذیشان مرتضیٰ کو بجلی میٹر وں کے اندر ریموٹ کنٹرول ڈیوائس لگاکر بجلی چوری کرکے دیگر گھروں کو بجلی فروخت کرنے پر رنگے ہاتھوں پکڑکر مقدمات درج کروادیئے ۔
