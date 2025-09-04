نیو سبز منڈی کچرا کنڈی میں تبدیل، گذرنا محال
پینسرہ (نمائندہ دنیا)صفائی ستھرائی کے دعوے ٹھس، نیو سبز منڈی کچرا کنڈی میں تبدیل جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر کیچڑ ،تعفن پھیل گیا۔ نیو سبز منڈی کا شمار ایشیا کی سب سے بڑی سبزی و فروٹ منڈیوں میں ہوتا ہے جہاں روزانہ چالیس سے پچاس ہزار افراد خریداری اور روزی کمانے کے لئے آتے ہیں۔۔
جہاں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات ہیں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر ،بازاروں میں جمع بارش کا پانی کیچڑ اور خراب سبزیوں و فروٹ کے ڈھیروں سے پیدا بدبو و تعفن نے صورتحال کو انتہائی گھمبیر بنا دیا ہے بازاروں میں سبزی و فروٹ بیچنے اور خرید داری کرنے والے انتہائی پریشان ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کمیٹی کی عدم توجہی اور مجرمانہ غفلت سے نیو سبز منڈی مسائل کا شکار ہے انتظامیہ صفائی ستھرائی سمیت دیگر مسائل پر توجہ ہیں نہیں دیتی جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد موجودہ صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے صفائی ستھرائی کویقینی بنائیں۔