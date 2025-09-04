درجن بھروارداتیں،ڈاکو،چور لاکھوں کامال وزر لے گئے
فیصل آباد،گوجرہ،پیرمحل(سٹاف رپورٹر، نمائندگان دنیا)ڈکیتی چوری کی درجن سے زائد وارداتوں میں لاکھوں روپے ،زیورات ،قیمتی سامان لوٹ لیاگیا۔تھانہ کھرڑیانوالہ کے علاقہ 106 ر ب میں چور نجی سکول کے تالے توڑ کر پنکھے ، پانی کی موٹر سمیت دیگر قیمتی سامان لے گئے۔۔۔
تھانہ بچیانہ کے علاقہ 59 چک میں شہروز اے ٹی ایم سے رقم نکلوا کر بازار جا رہا تھا کہ اس دوران پیچھا کرنے والے تین ڈاکو65 ہزار روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ۔ 561 چک میں عبداللہ کے گھر کے باہر سے چور رات کوبجلی کا میٹر چوری کر کے لے گیا۔ تھانہ صدر جڑانوالہ کے علاقہ 72 گ ب میں افتخار نامی کاشتکار کے کھیتوں سے چور لاکھوں کا پیٹر انجن لے گئے ۔گوجرہ کے علاقے میں طیب عارف موچیوالہ روڈعزیز کالونی کے پٹرول پمپ سے پٹرول ڈلوا کر نکلاتو اس کو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل چھین لی ۔ چک نمبر274ج ب کاحماد کار پرجھنگ روڈ نجی ہسپتال آیا اور کار کھڑی کر کے اندر چلا گیاجوچوری کر لی گئی۔ماڈل سٹی کے دلبر نے موٹر سائیکل اپنی دکان کے باہر کھڑی کی جوچورلے گیا۔ چک نمبر98ج ب کے رزاق کے ڈیرہ سے دومویشی اور چک نمبر337ج ب کے افضل کی 2لاکھ50ہزارکی بھینس چوری ہوگئی۔ پیرمحل کے علاقے میں تین وارداتیں،چک نمبر769گ ب کے مختار کے گھر سے طلائی وچاندی کے زیورات و نقدی کل مالیت 8لاکھ 85ہزار روپے چک نمبر330گ ب میں غفا ر کے گھر سے واٹر پمپ تعمیراتی سامان لائسنسی گن مالیت تین لاکھ 30ہزار چک نمبر672گ ب میں عمرامین کے ڈیرہ سے موٹر پمپ دیگر سامان مالیت 35ہزارروپے چورلے گئے ۔