سیلاب متاثرہ علاقوں میں محکمہ لائیو سٹاک، زراعت کی سرگرمیاں جاری
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سیلاب متاثرہ علاقوں میں محکمہ لائیو سٹاک اور زراعت کی جانب سے ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ڈاکٹر حنا ظفر اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر نوشیر خان کی ٹیمیں متحرک کردار ادا کر رہی ہیں۔۔۔
اب تک 13 ہزار 717 جانوروں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے جبکہ ایک ہزار 732 جانوروں کا علاج کیا گیا ہے ،سیلاب متاثرین کے مویشیوں کے لیے ایک لاکھ 6 ہزار 400 کلوگرام چارہ تقسیم کیا گیا ہے ، اس کے علاوہ 10 کلو کے 200 تھیلوں پر مشتمل ونڈا، 800 کلوگرام گندم کا بھوسہ (توری)اور 2 ہزار کلوگرام سائیلج بھی فراہم کیا گیا ہے ،ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین اور ان کے مویشیوں کی امداد کا یہ سلسلہ بلا تعطل جاری رہے گا۔