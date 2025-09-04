صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جے یوآئی کا ہرمل پور اور جھنگ سٹی بند پر فلڈ ریلیف کیمپ

  • فیصل آباد
جے یوآئی کا ہرمل پور اور جھنگ سٹی بند پر فلڈ ریلیف کیمپ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جمعیت علمااسلام جھنگ کے زیر اہتمام ہرمل پور بند اور جھنگ سٹی بند پر فلڈ ریلیف میڈیکل کیمپ پانچویں روز بھی جاری رہے ۔ ڈاکٹر اسماعیل،ڈاکٹر حنیف و اسسٹنٹس ابوذر، عبداﷲ، نبی بخش و حامد ڈھڈی نے فلڈ متاثرہ لوگوں کا چیک اپ کیا اور موقع پر مفت ادویات فراہم کیں۔

 جے یو آئی کے رضاکاروں نے کل کرائی بند ودیگر جگہوں پر ناشتہ و کھانا مہیا کیا اور موضع کھولڈا میں کشتی کے ذریعے سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو کھانا پہنچایا۔ اس موقع پر جے یو آئی کے مرکزی شوریٰ کے رکن شہباز گجر ایڈووکیٹ و دیگر رہنماؤں مولانا طارق، قاری طاہر، قاری اقبال، پروفیسر سیف اﷲ خالد، مولانا مصدوق شاہ، انجینئر نصر اﷲ ڈھڈی، شیخ علی شکیل، مولانا ناصر حسن، حافظ سمیع اﷲ، حافظ عمیر، عبدالمتین ڈھڈی و دیگر عہدیداران و رضاکاران کیمپس میں موجود رہے اور مختلف جگہوں پر متاثرین کو سہولیات فراہم کرتے رہے ۔ شہباز گجر ایڈووکیٹ نے کہاہے کہ سیلاب متاثرین کی اپنے گھروں میں دوبارہ آبادکاری حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے اور کسانوں کو فصلوں و مویشیوں کے نقصان کا معاوضہ دیا جائے اور پانی اُترنے کے بعد ہیڈ تریموں کی صفائی ناگزیر ہے گذشتہ کئی برسوں سے ہیڈ تریموں کی صفائی نہ ہونے سے پانی کا بہاؤ آسانی سے نہیں ہو رہا ہے جس سے چنڈ بھروانہ کے اردگرد دیہاتوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارش سے فنی خرابیاں ، کئی علاقوں میں بجلی بند

کمشنر اورآرپی او کا ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کیساتھ دورہ ہیڈ مرالہ

سیلاب متاثرین کیلئے تما م وسائل استعمال کر رہے :ڈپٹی کمشنر

میلادالنبی ؐ کے پروگرامز کو فول پروف سکیورٹی دینے کا فیصلہ

میونسپل کارپوریشن کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کی جانب سے متاثرین میں کھانا ، کپڑے تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن