شہری ٹریفک قوانین پرعمل کریں:سی ٹی او ناصر جاوید
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ٹریفک آگاہی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ۔ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی بارے جانکاری ہر شہری کا حق ہے ، سٹی ٹریفک پولیس کے ایجوکیشن یونٹ کی جانب سے ٹریفک آگاہی سرگرمیوں کا تسلسل جاری ہے۔
ان خیالات کا اظہار چیف ٹریفک آفیسر ناصر جاوید رانا نے کیا۔ انچارج ایجوکیشن یونٹ انسپکٹر زبیر واہلہ اور انکی ٹیم نے جامعہ قا سمیہ غلام محمد آباد فیصل آباد میں ایک ٹریفک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا جس میں اساتذہ اکرام اور طالبعلموں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔سربراہ جامعہ قاسمیہ صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی نے سی ٹی او ناصرجاوید رانا اور ٹریفک پولیس کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر سی ٹی او نے مزید کہا کہ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر اور سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد ڈی آئی جی صاحبزادہ بلال عمر کی سپرویژن میں سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد شہریوں کی حفاظت اور ٹریفک قوانین بارے آگاہی کا شعور ہر فرد اور ہر دروازے تک لے کر جائے گی۔ شہری ٹریفک قوانین کو اپنائیں اور مہذب معاشرے کی تشکیل میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔