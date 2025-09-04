جڑانوالہ میں تحریک اہلسنت کے زیر اہتمام میلاد ریلی
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )جامعہ رضویہ تعلیم القرآن جامع مسجد بلال محمد علی پارک جڑانوالہ سے تحریک اہلسنت کے زیر اہتمام میلاد ریلی کا انعقاد کیا گیا جسکی قیادت ناظم اعلیٰ تحریک اہلسنت ڈاکٹر مفتی یونس رضوی نے کی۔
ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب، علامہ شہباز چشتی، مولانا اصغر نوری امیر جماعت اہلسنت ، مولانا فضل رسول ودیگر نے کہا آپؐ تشریف لانے سے کائنات میں روشنیاں آگئیں اندھیرے چلے گئے ظلم و ستم کا بازار بند ہوا عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی آج بھی اگر ہم تعلیمات واورسیرت مصطفی ؐ کو اپنائیں تو معاشرے میں سکون بحال ہو سکتا ہے عدل و انصاف اور ہر طرف اخوت و بھائی چارے کی فضا نظر آئیگی۔ ڈاکٹر مفتی یونس رضوی نے بتایا کہ صاحبزادہ قاضی فیض رسول حیدر رضوی چیئرمین تحریک اہلسنت کے حکم پر ملک بھر میں ریلیوں اورپروگرامز کا انعقاد کیا جا رہا ہے ۔ریلی میں علما ،وکلا، تاجر، طلبا کے علاوہ ہر مکاتب فکر کے افرادنے شرکت کی۔ ریلی شہر کے مختلف بازاروں سے ہوتی جامع مسجد مدینہ اڈا جی ٹی ایس اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں رانا عادل فاروق، شیخ ناظم ،ناظم اعلیٰ جماعت اہلسنت، صابر رضوی، حافظ رائے شعیب رضا، طارق، حافظ ندیم، ندیم قادری، مولانا اظہر مصطفی،مولانا امیر نعیمی،مولانا غلام مرتضیٰ،مولانا عثمان چشتی اور حافظ وقاص اظہر کے علاوہ ہزاروں افرادنے شرکت کی۔