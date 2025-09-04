صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ میں تحریک اہلسنت کے زیر اہتمام میلاد ریلی

  • فیصل آباد
جڑانوالہ میں تحریک اہلسنت کے زیر اہتمام میلاد ریلی

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )جامعہ رضویہ تعلیم القرآن جامع مسجد بلال محمد علی پارک جڑانوالہ سے تحریک اہلسنت کے زیر اہتمام میلاد ریلی کا انعقاد کیا گیا جسکی قیادت ناظم اعلیٰ تحریک اہلسنت ڈاکٹر مفتی یونس رضوی نے کی۔

ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب، علامہ شہباز چشتی، مولانا اصغر نوری امیر جماعت اہلسنت ، مولانا فضل رسول ودیگر نے کہا آپؐ تشریف لانے سے کائنات میں روشنیاں آگئیں اندھیرے چلے گئے ظلم و ستم کا بازار بند ہوا عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی آج بھی اگر ہم تعلیمات واورسیرت مصطفی ؐ کو اپنائیں تو معاشرے میں سکون بحال ہو سکتا ہے عدل و انصاف اور ہر طرف اخوت و بھائی چارے کی فضا نظر آئیگی۔ ڈاکٹر مفتی یونس رضوی نے بتایا کہ صاحبزادہ قاضی فیض رسول حیدر رضوی چیئرمین تحریک اہلسنت کے حکم پر ملک بھر میں ریلیوں اورپروگرامز کا انعقاد کیا جا رہا ہے ۔ریلی میں علما ،وکلا، تاجر، طلبا کے علاوہ ہر مکاتب فکر کے افرادنے شرکت کی۔ ریلی شہر کے مختلف بازاروں سے ہوتی جامع مسجد مدینہ اڈا جی ٹی ایس اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں رانا عادل فاروق، شیخ ناظم ،ناظم اعلیٰ جماعت اہلسنت، صابر رضوی، حافظ رائے شعیب رضا، طارق، حافظ ندیم، ندیم قادری، مولانا اظہر مصطفی،مولانا امیر نعیمی،مولانا غلام مرتضیٰ،مولانا عثمان چشتی اور حافظ وقاص اظہر کے علاوہ ہزاروں افرادنے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ کا درخواست گزار پر20ہزار جرمانہ

نعتیہ محفلیں دلوں کو نور سے بھرتی ہیں ،گورنر سندھ

منعم ظفر کی قیادت میں وفد کی ڈی جی نادرا سے ملاقات

اے ڈی بی کی ریڈلائن منصوبے میں تعاون کی یقین دہانی

جامعہ کراچی کی زمین پرقبضہ نہیں ہونے دیں گے ،امین الحق

پولیس مقابلوں میں 6ڈاکو گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن