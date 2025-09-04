مسلم امہ یہود و ہنود کے مظالم کیخلاف متحد ہوجائے ،پیر ضیا اللہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تحریک اہلسنت کے مرکزی نائب صدر صاحبزادہ پیر ضیا اللہ قادری نے جامع مسجد مفتی شفیع رضوی مرحوم میں گزشتہ شب سالانہ محفل میلادالنبیؐ سے خطاب کرتے کہا ہے کہ نبی آخرالزماںؐ کی تعلیمات پر عملداری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔۔۔
خاتم النبیین ؐ کا ذکرِ مبارک صبحِ قیامت تک پوری آب و تاب سے جاری رہے گا۔ آپؐ کی تعلیمات نا صرف آفاقی بلکہ لازوال بھی ہیں،جو ہر دور کے انسان کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔دینِ اسلام کو تمام ادیان پر غالب آنا ہے ، جیسا کہ اللہ نے اپنے کلامِ پاک میں وعدہ فرمایا ہے ۔آج جب عالمِ اسلام مختلف چیلنجز سے دوچار ہے ، وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانانِ عالم، خاص طور پر یہود و ہنود کے ظلم و ستم کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں۔ اس موقع پر صاحبزادہ پیر سید عبدالغفار شاہ حسنی حسینی ، پیر عطا اللہ رضوی ،پیر سید عمر شاہ گیلانی، پیر انصر نوشاہی، زاہد حبیب قادری صوبائی صدر شمالی پنجاب سنی تحریک ،قاری علی نقشبندی، عرفان شفیق، چوہدری عمران مہر،حافظ انور اور دیگر نے کانفرنس سے خطاب کرتے کہا غزہ، فلسطین، مقبوضہ کشمیر اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی آزادی کیلئے آواز بلند کرنا امت مسلمہ کی شرعی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے ۔جشن عید میلاد النبی ؐکے عظیم روحانی موقع پر چاہیے کہ پاکستان میں سیلابی تباہ کاریوں پر اجتماعی ذمہ داریاں پوری کی جائیں ، مخیر حضرات، فلاحی اداروں، اور دینی تنظیموں کو بلا تاخیر میدانِ عمل میں آنا چاہیے ۔ ضیااللہ قادری ودیگرعلما نے کہا حکومت پر لازم ہے کہ وہ تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے اور متاثرہ افراد کی مکمل بحالی تک امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ۔پیر ضیا اللہ قادری نے مزید کہا ہمارے لیے سب سے مقدم ہمارا ایمان، ہمارے نبی کریم کی عزت و حرمت ہے ۔ رسول ؐ کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی شخص کسی صورت معافی کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے دینی جماعتوں کا کردار لائقِ تحسین ہے جنہوں نے ہمیشہ ناموسِ رسالت کے تحفظ میں اولین صفوں میں کردار ادا کیا۔ تاہم جو لوگ شعوری طور پر دین اور مقدسات کی توہین کرتے ہیں، ان کیخلاف صرف مقدمہ درج کر دینا کافی نہیں بلکہ قانون کے مطابق سخت اور عبرتناک سزا دی جانی چاہیے ۔ مرزا جہلمی جیسے گستاخ عناصر کیخلاف فوری اور ٹھوس اقدامات ناگزیر ہیں۔