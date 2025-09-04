جی سی یونیورسٹی میںحضورؐ کے جشن ولادت پرنعتیہ مشاعرہ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)رحمت اللعالمینؐ سیرت چیئر اور نظامتِ امورِ طلبہ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے زیراہتمام حضور نبی کریمؐ کے 1500 ویں جشنِ ولادت باسعادت کے سلسلے میں پرنور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
یہ محفل اتاق ایران شناسی یوسف بلاک میں ہوئی جسکی صدارت معروف شاعر جناب منظور ثاقب نے کی۔ مشاعرے میں ملک کے نامور شعرائے کرام نے اپنی عقیدت و محبتِ رسولؐ کے جذبات کو خوبصورت نعتیہ کلام کی صورت میں پیش کیا۔ بابرکت محفل میں شریک شعرا میں علی رقی، عباس حیدر، علی عارف، انادش صدیقی، اسد وڑائچ، آصف سردار آرائیں، بابر اسد، سرور قمر قادری، پروفیسر طاہر صدیقی، میاں منیر ، ڈاکٹر مقصود عاجز، ڈاکٹر ریاض قادری، ڈاکٹر رابعہ سرفراز اور سرور خان سرور شامل تھے ۔ تقریب کی نظامت کے فرائض ڈاکٹر ماجد مشتاق نے نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیئے ۔ اختتامی کلمات میں پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس نے تمام شعرا اور شرکائے محفل کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا ذکرِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ لمحات ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری زندگیاں ہمیشہ محبتِ رسول ؐ اور آپ ؐکے ذکرِ پاک سے منور رہیں۔