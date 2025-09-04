صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلاحی تنظیم کی طرف سے سیلاب متاثرین کو راشن تقسیم

  • فیصل آباد
سمندری (نمائندہ دنیا)رفاہی تنظیم راہ انسانیت فاؤنڈیشن کے کارکنوں نے ماڑی پتن دریائے راوی کے نواحی سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ گئے ۔صدر طاہرہ نواز کی زیر قیادت متاثرہ عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کر وایا گیا۔۔۔

متاثرہ افراد کو کھانا خشک فروٹ بستر کپڑے ،دودھ پانی فراہم کیا گیا اور ضروریات زندگی بحفاظت منتقل کی جا رہی ہیں۔ صدر راہ انسانیت فاؤنڈیشن صدر طاہرہ نواز نے کہا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم متاثرین کے ساتھ کھڑے اور جتنا ہوسکا انکی ممکنہ مدد کریں گے انکے کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان ان تک پہنچاتے رہیں گے۔

 

