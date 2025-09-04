ڈی سیز،ڈی پی او کانکاسو بند سے متاثرہ دیہات کادورہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ،پیر محل،کمالیہ، جکھڑ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندگان دنیا )دریائے راوی میں سیلابی پانی کے بہاؤ میں اضافہ پرہیڈ سدھنائی کو خطرات کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے گذشتہ شب موضعہ مائی صفوراں کے قریب نکاسو بند کو بارودی مواد سے بلاسٹ کر کے توڑ دیا۔۔۔
شگاف ڈالنے سے تحصیل پیر محل کے 12 دیہات مزید متاثر ہوئے تاہم متاثرہ دیہات کے رہائشیوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا اور ان کا سامان محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا ۔ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار نے ڈپٹی کمشنر خانیوال ،ڈی پی او خانیوال اور پاک فوج کے افسران کے ہمراہ ہیڈ سدھنائی اور نکاسو بند میں شگاف ڈالنے سے متاثرہ دیہاتوں کا دورہ کیا۔نعیم سندھو نے کہا کہ کے مطابق عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور ریلیف کیمپوں میں کھانا، پانی، طبی سہولیات اور مویشیوں کے لیے چارے کا انتظام موجود ہے ، عبادت نثار کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار سول انتظامیہ اور پاک فوج کے ساتھ ملکر ریلیف آپریشن میں بھرپور تعاون کر رہے ہیں، متاثرہ دیہات میں انخلا اور ریلیف سرگرمیوں کو ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے ،مزید برآں اسسٹنٹ کمشنرز، ڈی ایس پیز اور تمام محکموں کے سربراہان بھی ریلیف کیمپوں میں امدادی اقدامات کی براہِ راست نگرانی کر رہے ہیں تاکہ متاثرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے ۔