کسی سیلاب متاثرہ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا:ڈپٹی کمشنر
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے تاندلیانوالہ کے مختلف سیلابی علاقوں سمیت شیرازا پتن اور ماڑی پتن کا دورہ کیا جہاں انہوں نے پانی کی موجودہ صورتحال اور متاثرین کیلئے انتظامات وسہولیات فراہمی کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ سیلابی ریلے کی شدت میں کمی ہو رہی ہے اور پانی کی سطح آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے ۔ماڑی پتن کے مقام پر اس وقت ایک لاکھ پچاس ہزار کیوسک پانی موجود ہے جو مزید کم ہوگا۔ ضلعی انتظامیہ کی امدادی ٹیمیں متاثرہ دیہاتوں میں جا کر کھانا اور راشن تقسیم کر رہی ہیں جبکہ فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرہ افراد کی مکمل دیکھ بھال کی جا رہی ہے ۔ جانوروں کے لیے سائلج، ونڈا اور چارہ وافر مقدار میں فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ مال مویشیوں کی جانب سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ سیلاب سے متاثرہ تمام افراد کو بروقت ریسکیو کر لیا گیا ہے اور کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت اور ضلعی انتظامیہ انکے ساتھ ہے اور ہر ممکن امداد فراہم کی جا رہی ہے ۔دریں اثناڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کی زیر صدارت فیصل آباد سٹی اور صدر میں جاری پولیو مہم بارے اجلاس ہوا ۔ پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ دو روز کے دوران فیصل آباد کے شہری اور دیہی علاقوں میں 5لاکھ 56 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پولیو مہم میں بھرپور تعاون کو یقینی بنائیں تاکہ کوئی بھی بچہ پولیو ویکسین سے محروم نہ رہ سکے ، اس قومی فریضہ کی تکمیل کیلئے ہر ممکن وسائل بروئے کار لاجارہے ہیں۔