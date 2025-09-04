صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی،ڈی پی او،ایم پی اے تیمور لالی کاریلیف آپریشنز کا جائزہ

  • فیصل آباد
ڈی سی،ڈی پی او،ایم پی اے تیمور لالی کاریلیف آپریشنز کا جائزہ

چناب نگر(نامہ نگار)دریائے چناب میں بھارتی آبی جارحیت جاری ، پانی کی سطح پھر بلند ہونے لگی ،ہائی الرٹ جاری کردیاگیا۔ڈسٹرکٹ کنٹرول روم کے مطابق چناب نگر میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔۔۔

 دریائے چناب کے نشیبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ، ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل اور ڈی پی او عبداﷲ احمد ، ایم پی اے مہر تیمور امجد لالی، اسسٹنٹ کمشنر انس سعید اور پاک فوج کے افسر خود ان علاقوں کے وزٹ کر رہے ہیں اور ریلیف کے کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں ، چناب نگر عاصم آباد اور فلڈ ریلیف کیمپ میں متاثرین کو راشن ، کھانا اور خیمے فراہم کیے جا رہے ہیں اور انہیں اس بات کا یقین دلایا گیا کہ حالات نارمل ہوتے ہی تمام علاقوں کا جامع سروے کروایا جائے گا اور آپکے نقصان کا اذالہ کیا جائے گا ، ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ تمام علاقوں پر فوکس کیے ہوئے ہے اور اس حوالے سے کنٹرول روم 24گھنٹے رسپانس کر رہا ہے ، راشن اور کھانے کے ساتھ ساتھ جانوروں کیلئے چارہ اور ونڈہ بھی مہیا کیا جا رہا ہے ، دکھ کی اس گھڑی میں حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ آپکے ساتھ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کو پینے کے پانی کی فراہمی کا ہدف،ہنگامی پلان پر عمل شروع

وہاڑی:ریلیف آپریشن ، 95 فیصد افراد محفوظ مقام پر منتقل

خانیوال انتظامیہ کی دریاؤں کے بہاؤ پر کڑی نگرانی جاری

میلاد النبی ؐپرجوش،عقیدت سے منایاجائیگا،امن کمیٹی لودھراں

پولیس اپیلوں پر فیصلے ، برخاست افسروں کو بحال کردیا

لیگی ایم پی اے ثاقب خورشید کی سیلاب متاثرین سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن