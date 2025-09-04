ڈی سی،ڈی پی او،ایم پی اے تیمور لالی کاریلیف آپریشنز کا جائزہ
چناب نگر(نامہ نگار)دریائے چناب میں بھارتی آبی جارحیت جاری ، پانی کی سطح پھر بلند ہونے لگی ،ہائی الرٹ جاری کردیاگیا۔ڈسٹرکٹ کنٹرول روم کے مطابق چناب نگر میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔۔۔
دریائے چناب کے نشیبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ، ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل اور ڈی پی او عبداﷲ احمد ، ایم پی اے مہر تیمور امجد لالی، اسسٹنٹ کمشنر انس سعید اور پاک فوج کے افسر خود ان علاقوں کے وزٹ کر رہے ہیں اور ریلیف کے کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں ، چناب نگر عاصم آباد اور فلڈ ریلیف کیمپ میں متاثرین کو راشن ، کھانا اور خیمے فراہم کیے جا رہے ہیں اور انہیں اس بات کا یقین دلایا گیا کہ حالات نارمل ہوتے ہی تمام علاقوں کا جامع سروے کروایا جائے گا اور آپکے نقصان کا اذالہ کیا جائے گا ، ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ تمام علاقوں پر فوکس کیے ہوئے ہے اور اس حوالے سے کنٹرول روم 24گھنٹے رسپانس کر رہا ہے ، راشن اور کھانے کے ساتھ ساتھ جانوروں کیلئے چارہ اور ونڈہ بھی مہیا کیا جا رہا ہے ، دکھ کی اس گھڑی میں حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ آپکے ساتھ ہے ۔