نئے اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب شروع،فیس دوگنا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے بجلی کے نئے میٹرز لگوانے کے خواہشمند صارفین پر بجلیاں گرا دیں۔ پرانے روایتی میٹرز کی جگہ نئے اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب شروع، فیس دو گنا ہوگئی۔
تفصیلات کے مطابق فیسکو کی جانب سے نئے کنکشنز کے لیے اب صرف جدید اے ایم آئی (Advanced Metering Infrastructure) میٹرز نصب کیے جائیں گے ، جو براہِ راست مانیٹرنگ اور بلنگ سسٹم سے منسلک ہوں گے ۔ اس حوالے سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق سنگل فیز میٹر کے لیے 20 میٹر تک سروس لائن کی تنصیب پر 23,500 روپے ، جبکہ 40 میٹر کی دوری تک میٹرکی تنصیب پر 26,000روپے ڈیمانڈ نوٹس کی مد میں وصول کیے جائیں گے ۔ اسی طرح تھری فیز میٹرز کے لیے 20 میٹر تک کی سروس لائن پر 55,500روپے اور 40 میٹر تک کی تنصیب پر65500روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ اگر لائن کی لمبائی 40 میٹر سے بڑھ جائے تو اضافی اخراجات صارفین کو خود برداشت کرنا ہوں گے ۔ ذرائع کے مطابق فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہنگامی میٹنگ میں یہ فیصلہ منظور کیا گیا جسکے بعد ملک بھر کے بجلی صارفین کی طرح فیصل آباد ریجن کے شہریوں پر بھی اس فیصلے کا اطلاق کر دیا گیا ہے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام بجلی چوری کی روک تھام اور لائن لاسز کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ نئے میٹرز میں ڈیجیٹل ریڈنگ، ریموٹ مانیٹرنگ اور درست بلنگ کے فیچرز شامل ہیں۔ تاہم شہریوں کی بڑی تعداد نے اچانک بڑھائی گئی فیس کو عوام پر مالی بوجھ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی کے طوفان نے جینا دوبھر کر رکھا ہے اور اب بجلی کے نئے کنکشن عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گے ۔ حکام نے وضاحت کی ہے کہ جن صارفین کو پہلے ہی ڈیمانڈ نوٹس جاری ہو چکے ہیں یا جو فیس جمع کرا چکے ہیں، انہیں روایتی میٹر ہی فراہم کیے جائیں گے ، لیکن اب سے نئے تمام درخواست گزاروں کے لیے اے ایم آئی میٹرز لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ شہری حلقوں نے فیسکو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس پالیسی پر نظر ثانی کرے ، کم از کم فیس پرانی شرح کے قریب رکھی جائے تاکہ بجلی کنکشن کی سہولت عام آدمی کے لیے بھی قابلِ حصول رہے ۔