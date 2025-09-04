سیلاب:درجنوں گرڈ سٹیشنز،سینکڑوں فیڈرز متاثر،لاکھوں صارفین بجلی بندش سے پریشان
فیصل آباد(بلال احمد سے )فیصل آباد ریجن سمیت ملک بھر میں سیلاب نے بجلی کا نظام درہم برہم کردیا۔ درجنوں گرڈ سٹیشنز اور سینکڑوں فیڈرز غیر فعال، لاکھوں صارفین کئی روز سے بجلی بندش پر پریشان ہیں۔
ملک بھر میں سیلابی تباہ کاریوں سے مجموعی طور پر 49 گرڈ سٹیشنز اور 487 فیڈرز متاثر ہونے سے 16 لاکھ 17 ہزار سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہوگئے ہیں۔ پاو رڈویژن کی رپورٹ کے مطابق (پیسکو)سوات، بوبیر، شانگلہ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقوں میں 12 گرڈ سٹیشن اور 91 فیڈرز ڈوب گئے ۔ گوجرانوالہ(گیپکو)میں 11 گرڈ سٹیشنز اور 103 فیڈرز متاثر ہوئے جبکہ لیسکوکے لاہور، اوکاڑہ، شیخوپورہ، قصور اور ننکانہ اضلاع میں 67 فیڈرز ،فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی (فیسکو)کے 26 گرڈ سٹیشنز اور 76 فیڈرز متاثر ہوئے جبکہ ملتان (میپکو)کے علاقوں میں 134 فیڈرز بند ہونے سے 8 لاکھ صارفین بجلی سے محروم ہوگئے ۔ ٹرائبل الیکٹرک سپلائی کمپنی (ٹیسکو) کے زیرانتظام شمالی وزیرستان اور خیبر کے علاقوں میں 13 فیڈرز متاثر ہوئے ۔ مجموعی طور پر 222 فیڈرز کو مکمل اور 127 کو عارضی بحال کردیا گیا ۔ متاثرہ صارفین 16 لاکھ 7 ہزار میں سے 12 لاکھ 66 ہزار کی بجلی بحال کردی گئی ۔حکام کاکہنا ہے کہ سیلاب متاثرہ تمام گرڈز اور فیڈرز کو جلد بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں تاہم بعض علاقے پانی کی بلند سطح اور دشوار گزار علاقوں پرتاحال بحالی کے منتظر ہیں۔