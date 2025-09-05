گوجرہ میں خاتون پر تشدد ، ملزم فرار
گوجرہ (نمائندہ دنیا )نیوپلاٹ میں خاتون پر تشدد، ثناء بی بی بیس لائن روڈ پر موجود تھی کہ ملزم ذیشان علی نے گالی گلوچ کرتے ہوئے اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ شور مچانے پر لوگ جمع ہوئے تو ملزم موقع سے فرار ہوگیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔
