صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ میں خاتون پر تشدد ، ملزم فرار

  • فیصل آباد
گوجرہ میں خاتون پر تشدد ، ملزم فرار

گوجرہ (نمائندہ دنیا )نیوپلاٹ میں خاتون پر تشدد، ثناء بی بی بیس لائن روڈ پر موجود تھی کہ ملزم ذیشان علی نے گالی گلوچ کرتے ہوئے اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ شور مچانے پر لوگ جمع ہوئے تو ملزم موقع سے فرار ہوگیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔

نیوپلاٹ میں خاتون پر تشدد، ثناء بی بی بیس لائن روڈ پر موجود تھی کہ ملزم ذیشان علی نے گالی گلوچ کرتے ہوئے اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ شور مچانے پر لوگ جمع ہوئے تو ملزم موقع سے فرار ہوگیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد ، زیر زمین پانی بڑھانے کیلئے سو کنویں بنانیکا فیصلہ

حکومت کسانوں کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے کو شاں ، وزیر خوراک

میلادالنبی ؐکے جلوسوں کی سکیورٹی یقینی بنا ئی جا ئے، کمشنر راولپنڈی

عید میلاد النبیؐ پر سکیورٹی یقینی بنا ئی جا ئیگی، ڈی سی مری

ممکنہ بارشوں، نالوں میں طغیانی کے پیش نظر آئیسکو فارمیشنز ہائی الرٹ ، چیف ایگزیکٹو

کمپٹیشن کمیشن کے زیراہتمام لیکچر سیریز کا آغاز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ