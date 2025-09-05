صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ پولیس کی بڑی کارروائی بدنامِ زمانہ منشیات فروش گرفتار

  • فیصل آباد
ٹوبہ پولیس کی بڑی کارروائی بدنامِ زمانہ منشیات فروش گرفتار

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تھانہ سٹی ٹوبہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔

مال گودام روڈ پر نیشنل بینک کے قریب کامیاب چھاپہ مار کارروائی کے دوران بدنامِ زمانہ منشیات فروش رحمان رضا کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 18 کلوگرام سے زائد چرس برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے موبائل فون اور نقد رقم بھی تحویل میں لے لی۔اس کارروائی کی نگرانی ڈی ایس پی انویسٹی گیشن آصف علی شاہ نے کی جبکہ چھاپہ مار ٹیم کی قیادت ایس ایچ او تھانہ سٹی ندیم جٹ نے کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد ، زیر زمین پانی بڑھانے کیلئے سو کنویں بنانیکا فیصلہ

حکومت کسانوں کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے کو شاں ، وزیر خوراک

میلادالنبی ؐکے جلوسوں کی سکیورٹی یقینی بنا ئی جا ئے، کمشنر راولپنڈی

عید میلاد النبیؐ پر سکیورٹی یقینی بنا ئی جا ئیگی، ڈی سی مری

ممکنہ بارشوں، نالوں میں طغیانی کے پیش نظر آئیسکو فارمیشنز ہائی الرٹ ، چیف ایگزیکٹو

کمپٹیشن کمیشن کے زیراہتمام لیکچر سیریز کا آغاز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ