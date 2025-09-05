ٹوبہ پولیس کی بڑی کارروائی بدنامِ زمانہ منشیات فروش گرفتار
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تھانہ سٹی ٹوبہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔
مال گودام روڈ پر نیشنل بینک کے قریب کامیاب چھاپہ مار کارروائی کے دوران بدنامِ زمانہ منشیات فروش رحمان رضا کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 18 کلوگرام سے زائد چرس برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے موبائل فون اور نقد رقم بھی تحویل میں لے لی۔اس کارروائی کی نگرانی ڈی ایس پی انویسٹی گیشن آصف علی شاہ نے کی جبکہ چھاپہ مار ٹیم کی قیادت ایس ایچ او تھانہ سٹی ندیم جٹ نے کی۔