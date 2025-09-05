دوران تفتیش ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)دوران تفتیش ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔تھانہ سٹی سمندری پولیس کے زیر حراست ملزم منان نے واردات کے دوران استعمال ہونیوالا اسلحہ چھپانے کا انکشاف کیا جو کہ ملزم کی نشاندہی پر برآمد کرلیا گیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
