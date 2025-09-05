دھماکا خیز مواد لگا کر گاڑیوں کو آگ لگانے پر 7 ماہ بعد مقدمہ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)دھماکا خیز مواد لگا کر گاڑیوں کو آگ لگانے والے نامعلوم ملزم کے خلاف 7 ماہ بعد مقدمہ درج کرلیا گیا۔
تھانہ غلام محمد آباد کے علاقہ سی بلاک میں محمد عثمان نے پولیس کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ نامعلوم ملزم نے ان کی دو گاڑیوں کے نیچے دھماکا خیز مواد نصب کیا اور بعد ازاں آگ لگا دی۔ فروری 2025 میں پیش آنے والے واقعہ پر متعدد بار تھانے کے چکر لگائے تاہم پولیس نے کوئی کارروائی نہ کی۔ ایس پی کے تبدیل ہونے پر نئے ایس پی کے روبرو معاملہ پیش کیس جس پر پولیس نے 7 ماہ بعد واقعہ کا مقدمہ درج کرلیا تاہم ملزم کی تاحال گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔