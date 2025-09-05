صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے :میاں فیاض احمد

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مرکزی انجمن تاجران کے امیر میاں فیاض احمد فیضی نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑنے کے باعث شدید تباہ کاریاں ہو رہی ہیں۔

اس غیرذمے دارانہ اقدام سے کھیت کھلیان ڈوب گئے اور کئی بستیاں زیرِ آب آ گئیں، جس کے باعث عوام کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے ۔فصلوں کی تباہی سے کسان طبقہ سخت پریشانی میں مبتلا ہے ، مویشیوں کی ہلاکت سے دیہی معیشت کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور متاثرہ علاقوں میں خوراک اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے ۔

 

