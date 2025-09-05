ضلعی انتظامیہ، پاک فوج کے ساتھ این جی اوز بھی سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) دریائے چناب میں پھنسے متاثرین کی امداد میں ضلعی انتظامیہ، پاک فوج کے ساتھ این جی اوز، تاجر برادری اور رفاحی تنظیمیں بھی سرگرم ہیں۔
پاکستان سویٹ ہوم اور دیگر ادارے روزانہ ہزاروں متاثرین کو تازہ کھانا اور راشن فراہم کر رہے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مظفر کھوکھر کے مطابق متاثرین کو گوشت، دالیں، سبزیاں اور آٹا فراہم کیا جا رہا ہے ۔ صدر انجمن تاجران جمیل فخری نے کہا کہ مخیر حضرات اور تاجر برادری متاثرین کے شانہ بشانہ ہیں۔