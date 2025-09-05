قادیا نی پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف :شبیرعثمانی
چناب نگر (نامہ نگار )انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے نائب امیر و منتظم اعلیٰ ختم نبوت کانفرنس مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کہا ہے کہ استعماری قوتیں قادیانیوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہی ہیں۔
قادیانی اسلام اور وطن کے غدار ہیں اور بیرون ملک پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔مرکز ختم نبوت چناب نگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقتدر اداروں کو اپنے فرائض منصبی پوری طرح ادا کر کے امت مسلمہ کے متفقہ عقیدے کا تحفظ کرنا چاہیے ۔ پاکستان کی سلامتی سب سے زیادہ عزیز ہے ، جبکہ موجودہ آفات ہماری بداعمالیوں کا نتیجہ ہیں، اس لیے اجتماعی استغفار وقت کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ 7 ستمبر کو حسب روایت انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس بڑے تزک و احتشام سے چناب نگر میں منعقد ہوگی۔ کانفرنس میں منکرین ختم نبوت کو دعوت اسلام دی جائے گی اور یہ اجتماع امن و استحکام کے فروغ کا سنگ میل ثابت ہوگا۔مولانا عثمانی نے کہا کہ بیرونی قوتیں قادیانیوں کی مبینہ مظلومیت کا پراپیگنڈہ کر کے پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ 7 ستمبر ملت اسلامیہ کے لیے فتح مبین کا دن ہے ، کارکن جوق در جوق شرکت کریں۔انہوں نے بتایا کہ کانفرنس میں سعودی عرب، دبئی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور چاروں صوبوں سے قافلے شریک ہوں گے ۔ ممتاز علماء کرام، مشائخ، وکلا، طلبا، صحافی اور سیاسی و سماجی رہنما خطاب کریں گے۔