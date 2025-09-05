ریسکیوٹیموں نے 1216 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا
چناب نگر (نامہ نگار)حالیہ سیلابی صورتحال کے دوران پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان کی براہِ راست نگرانی اور فیلڈ میں موجودگی میں دن رات خدمات فراہم کیں۔
ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے مسلسل میدانِ عمل میں مصروف ہیں اور ضلع بھر میں ریلیف و ریسکیو آپریشن جاری ہے ۔ ٹیموں نے جرات اور مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشتیوں کے ذریعے بروقت آپریشن کیا اور متعدد قیمتی جانیں بچائیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان نے متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر نہ صرف متاثرین میں راشن تقسیم کیا بلکہ ان کی خیریت بھی دریافت کی۔اب تک ریسکیو ٹیمیں 1216 افراد اور 181 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر چکی ہیں۔ آپریشن میں 32 ریسکیو بوٹس اور 145 ریسکیورز نے حصہ لیا جبکہ ضلع بھر میں 16 مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ترجمان کے مطابق سیلاب کے دوران معمول کی ایمرجنسی خدمات بھی جاری رہیں۔ 271 میڈیکل، 114 روڈ ٹریفک حادثات، ایک عمارت گرنے ، پانچ اونچائی سے گرنے ، 13 کرائم ایمرجنسی اور 121 متفرق ایمرجنسیز پر ریسپانس دیتے ہوئے مجموعی طور پر 474 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔