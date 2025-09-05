صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا دورہ ،بچوں میں تحائف تقسیم

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کی ہدایت پر فلڈ متاثرین کی امداد اور بحالی کے ساتھ ساتھ طبی سہولیات کی فراہمی بھی جاری ہے۔

ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فیضان ارشد نے پی ایس ٹی کالج کمالیہ میں قائم فلڈ ریلیف سنٹر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے اور متاثرین کو ملیریا، ڈینگی اور ہیضہ سے بچاؤ کی تدابیر سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر فیضان نے کیمپ کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے طبی عملے کو اپنی ذمہ داریاں بھرپور لگن سے ادا کرنے کی ہدایت کی۔دریں اثنا، اسسٹنٹ انٹامالوجسٹ محمد عثمان کی زیر نگرانی سی ڈی سی ٹیم نے تارا حویلی اور مل فتیانہ میں سرویلنس سرگرمیاں کیں۔ ٹیم نے خیمہ بستی میں مقیم افراد کو بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی اور خون کے نمونے لے کر ملیریا ٹیسٹ بھی کیے ۔

 

