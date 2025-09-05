صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ:سلاٹر ہاؤس خستہ حال ،مضرِ صحت گوشت کی فروخت

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) شہر اور گردونواح میں مضرِ صحت گوشت کی فروخت اور سلاٹر ہاؤس کی خستہ حالی نے عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث قصاب صفائی ستھرائی کے بغیر جانور ذبح کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بیمار اور لاغر جانوروں کا گوشت کھلے عام فروخت ہو رہا ہے ۔ یہ صورتحال انسانی صحت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے ۔ ذرائع کے مطابق سلاٹر ہاؤس کی حالت انتہائی ابتر ہے ، وہاں صفائی کے ناقص انتظامات، گندگی کے ڈھیر، خون اور آلائشوں کی بدبو نے ماحول کو آلودہ کر رکھا ہے ۔ لگتا ہے کئی سال سے اس کی مرمت یا بہتری پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ماہرین صحت کے مطابق مضرِ صحت گوشت کا استعمال معدے اور آنتوں کی بیماریاں پیدا کرتا ہے ، بچوں میں کمزوری اور خون کی کمی کا باعث بنتا ہے اور قوتِ مدافعت کو بھی متاثر کرتا ہے ۔ ناقص گوشت کے باعث فوڈ پوائزننگ کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ ہیپاٹائٹس، ٹائیفائیڈ اور دیگر امراض کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔محکمہ لائیو اسٹاک اور میونسپل کمیٹی کی جانب سے صرف کاغذی کارروائی کی جا رہی ہے ، ۔ قصاب زیادہ منافع کمانے کیلئے بیمار جانور بھی ذبح کر رہے ہیں،سماجی حلقوں اور شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سلاٹر ہاؤس کی حالت بہتر بنائی جائے ، مضرِ صحت گوشت کی فروخت پر کڑی نظر رکھی جائے اور ایسے قصابوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جو انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ 

 

