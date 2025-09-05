پاور لومز کی بندش ا نتظامیہ کی جانب سے فریقین کو نوٹس
پینسرہ (نمائندہ دنیا )پاور لوم فیکٹریوں کی بندش کے معاملے پر انتظامیہ نے دونوں فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔
اسسٹنٹ کمشنر آفس میں آج (جمعہ) صبح 11 بجے ڈائریکٹر لیبر ویسٹ اور ڈی ایس پی صدر سرکل کی موجودگی میں پاور لوم اونرز ایسوسی ایشن اور پاکستان لیبر قومی موومنٹ کی قیادت کے درمیان مذاکرات کروائے جائیں گے ، تاکہ معاملہ حل کیا جا سکے ۔واضح رہے کہ چک نمبر 67 ج ب سدھار میں گزشتہ ایک ماہ اور چار روز سے فیکٹریاں بند ہیں جبکہ مزدور اجرتوں میں اضافے اور سوشل سکیورٹی کارڈز نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہیں۔ مزدور قیادت نے اعلان کیا ہے کہ اگر مسائل حل نہ ہوئے تو 8 ستمبر کو جھنگ روڈ سے احتجاج کا آغاز کیا جائے گا اور ہزاروں مزدور، کسان اور رکشہ ڈرائیور لانگ مارچ کرتے ہوئے وزیراعلیٰ ہاؤس کی جانب روانہ ہوں گے ۔