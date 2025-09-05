صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں محفل میلاد مصطفی کا انعقاد

  • فیصل آباد
گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں محفل میلاد مصطفی کا انعقاد

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں ڈائریکٹوریٹ آف سٹوڈنٹس افئیرز اور شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے زیر اہتمام سالانہ محفل میلاد مصطفی ﷺ کا انعقاد کیا گیا۔

وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ محفل میلاد النبی ﷺ میں حمدیہ کلام سے آغاز کر کے درودشریف، سیرت النبی ﷺ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو، اور بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول پیش کی گئیں۔ محفل کے اختتام پر ادارے اور ملک خداداد کی ترقی، سلامتی و خوشحالی کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر شعبہ اسلامک اسٹڈیز نے سیرت النبی پر کروانے گئے تحقیقی مقالہ جات کا ڈسپلے ، شعبہ نیوٹریشن سائنسز کی جانب سے مسنون کھانوں کا سٹال لگایا گیا جبکہ شعبہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کی طالبات نے آقائے دو جہاں سے عقیدت کا اظہار پوسٹر ڈسپلے کے ذریعے کیا۔ عید میلاد النبی ﷺ کے تناظر میں منعقدہ ان تقاریب میں وائس چانسلر کے ہمراہ یونیورسٹی اساتذہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

دودھ اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ، نان ، روٹی ، بیکری آئٹمز مہنگی کرنے کی تیاریاں

ڈپٹی کمشنر کا ٹی ایچ کیو پپلاں ،مریم نوازہسپتال کا دورہ

کمشنر اور ڈی سی کا سیلاب زدہ علاقے مڈھ رانجھا کا دورہ

جشن عیدمیلادالنبی ؐکے حوالے سے امن کمیٹی کا اہم اجلاس

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

بھکر :منڈی ٹائون میں غیرقانونی تعمیرات کیخلاف آپریشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ