عید میلادالنبی ؐ پر ٹریفک پلان تیار ، 1200 افسر و جوان تعینات

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)12 ربیع الاول عید میلادالنبی ﷺ کے موقع پر ٹریفک پولیس نے جامع ٹریفک پلان ترتیب دے دیا ہے جس کے تحت تقریباً 1200 جوان و افسران اپنے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔

تمام مساجد، محافل اور جلوسوں کے گردونواح میں ٹریفک سٹاف الرٹ موجود ہے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔چیف ٹریفک آفیسر ناصر جاوید رانا نے کہا کہ شہری کسی بھی ٹریفک مسئلہ کی صورت میں ٹریفک ہیلپ لائن 1915 پر کال کر سکتے ہیں، جس پر فوری رسپانس فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹریفک نفری اپنے فرائض منصبی ذمہ داری اور بہتر انداز سے سرانجام دے رہی ہے تاکہ میلادالنبی ﷺ کے پروگراموں کے دوران ٹریفک کی روانی برقرار رہے ۔

 

