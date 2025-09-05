سنی تحریک کے زیراہتمام مشعل بردار میلاد ریلی نکالی گئی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)جامعہ سلمان بن فارسی تا سلیمی چوک تک پاکستان سنی تحریک کے زیراہتمام مشعل بردار میلاد ریلی نکالی گئی جس کی قیادت ڈویژنل صدر اور ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں محمد آصف رضا قادری نے کی۔
ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نبیِ رحمت حضرت محمد ﷺ کی بعثت ربِ کریم کا کائنات پر عظیم احسان ہے ۔ آپﷺ نے تاریکیوں میں توحید و رسالت کی روشنی پھیلائی اور انسانیت کو مالکِ حقیقی کی پہچان کروائی۔ آپ ﷺ کے قول و فعل نے معاشرے کو امن، اخوت اور ایثار کا گہوارہ بنایا اور جاہلانہ رسوم کا خاتمہ کر کے انسانیت کو پُروقار زندگی کی راہ دکھائی۔انہوں نے کہا کہ آج امت مسلمہ کی زوال پذیری اسوہ حسنہ کو فراموش کرنے کا نتیجہ ہے ۔ نبی کریم ﷺ انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار ہیں جن کے قوانین ہر قوم اور ہر نسل کے لیے یکساں ہیں۔ آپ ﷺ کی حیاتِ مبارکہ تمام زمانوں کے لیے رحمت و راحت اور نجات کا ذریعہ ہے ۔پروفیسر آصف رضا قادری نے مزید کہا کہ دشمنانِ اسلام نبی کریم ﷺ کے دین کو دہشت گردی اور انتہاپسندی سے جوڑنے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، جبکہ درحقیقت آپ ﷺ کی زندگی امن، محبت اور حکمت کی روشن مثال ہے ۔