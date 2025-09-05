فیڈمک کا 145واں اجلاس ، اہم ترقیاتی منصوبوں کی منظوری
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) فیڈمک کا 145واں اجلاس چیئرمین فیڈمک رانا اظہر وقار کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں صنعتی ترقی اور معاشی خوشحالی کے نئے دور کا آغاز کرتے ہوئے متعدد اہم ترقیاتی منصوبوں کی حتمی منظوری دی گئی۔
اجلاس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے علاوہ فیڈمک کے سینئر افسروں نے بھی شرکت کی۔چیئرمین فیڈمک نے صنعتکاروں کے مسائل کے فوری حل اور صنعتی شعبے کو درپیش رکاوٹوں کے خاتمے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ منظور شدہ منصوبوں سے نہ صرف صنعتی شعبے کو نئی توانائی ملے گی بلکہ بیرون ملک سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں بھی مدد ملے گی۔رانا اظہر وقار نے کہا کہ فیڈمک کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات حکومت پاکستان کے مستحکم، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کے وژن کو عملی شکل دینے کی جانب اہم پیش رفت ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صنعتی ترقی ہی ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کی کلید ہے ۔