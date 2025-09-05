سیکر ٹری لائیو سٹاک کا ٹوبہ کے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)سیکرٹری لائیو سٹاک پنجاب احمد عزیز تارڑ کی ہدایات پر ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر نے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس اور سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔
انہوں نے مل فتیانہ، اڈا کلیرہ، تارا حویلی (تحصیل کمالیہ) اور ٹوئن کینال (تحصیل پیر محل) کے فلڈ ریلیف کیمپس میں جانوروں کے علاج، ادویات، ویکسین اور چارے کی دستیابی چیک کی اور متاثرہ مویشی پال حضرات میں ونڈا بھی تقسیم کیا۔ڈائریکٹر لائیو سٹاک نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ مویشیوں کی صحت اور خوراک محکمہ کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ مقامی کسانوں نے محکمہ کی بروقت ویکسی نیشن اور خدمات پر اطمینان کا اظہار کیا۔دورہ کے اختتام پر ڈاکٹر سید ندیم بدر نے ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ اور تمام ڈپٹی ڈائریکٹرز کے ساتھ اجلاس کیا جس میں فلڈ ریلیف سرگرمیوں اور جانوروں کی نگہداشت کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ سیلاب متاثرہ جانوروں کی صحت و خوراک کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کیے جائیں اور فلڈ ریلیف آپریشنز کو مزید مؤثر اور نتیجہ خیز بنایا جائے تاکہ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے ۔