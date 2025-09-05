صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
کسان بورڈ کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) کسان بورڈ پاکستان کے صدر سردار ظفر حسین خاں نے مطالبہ کیا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔

انہوں نے کہا کہ سیلاب کے باعث کسانوں کی کھڑی فصلیں اور مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں، اس لیے حکومت کسانوں کو اگلی فصل کی کاشت کے لیے منظور شدہ اقسام کے بیج اور زرعی مداخل مفت فراہم کرے اور نقصانات کا ازالہ یقینی بنایا جائے ۔ متاثرہ لوگوں کو آئندہ چھ ماہ تک بجلی کے بلوں سے مستثنیٰ قرار دیا جائے ۔سردار ظفر حسین خاں کا کہنا تھا کہ متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے جبکہ نکاسی آب سب سے بڑا مسئلہ ہے ، اس لیے سب سے پہلے تباہ شدہ پلوں کی تعمیر اور آبادیوں سے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ حکمران فضائی دوروں کے بجائے زمینی سطح پر آ کر عوام کے مسائل حل کریں۔انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں متاثرین کی بحالی کے اقدامات میں تاحال سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہیں اور مجموعی طور پر غیر سنجیدگی اور نااہلی کا ثبوت دیا ہے ۔ سیلاب زدہ علاقوں میں خوراک، پینے کے پانی اور خیموں کی اشد ضرورت ہے جبکہ سرکاری امداد خال خال ہی نظر آ رہی ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ متاثرہ علاقوں میں تعفن کے باعث ڈینگی، ملیریا، ہیضہ اور دیگر بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ادویات میسر نہیں اور طبی عملہ کی شدید کمی ہے ، اس لیے بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے فوری طور پر میڈیکل کیمپس قائم کیے جائیں۔

 

