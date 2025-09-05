صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر:سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ عوام کے لیے عذاب

  • فیصل آباد
چناب نگر:سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ عوام کے لیے عذاب

چناب نگر (نامہ نگار )سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ عوام کے لیے عذاب بن گئی۔شہر کی اہم رابطہ سڑکیں مکمل طور پر خستہ حال ہو چکی ہیں۔

ہلکی سی بارش کے بعد ان سڑکوں پر کیچڑ اور دلدل بن جاتی ہے جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔کالج روڈ اور ساہیوال ڈاور روڈ سمیت کئی سڑکیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، بعض مقامات پر اتنے گہرے کھڈے پڑ چکے ہیں کہ بارش کے بعد وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور گزرنے والے شہری و مسافر اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔سیاسی، سماجی، کاروباری اور عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان سڑکوں کی مرمت کے لیے خصوصی فنڈز فراہم کیے جائیں تاکہ عوام کی مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

غیرقانونی تعمیرات روکنے کا منصوبہ فائلوں تک محدود

ڈی جی کا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کے روٹ کا دورہ

عشرہ رحمت اللعالمینؐ بارے مذاکرہ

غیر قانونی حراست سے 5 افراد کی بازیابی کی درخواست خارج

بچے سے زیادتی کے ملزم کی ضمانت میں توسیع

کاہنہ : فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ