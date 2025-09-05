چناب نگر:سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ عوام کے لیے عذاب
چناب نگر (نامہ نگار )سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ عوام کے لیے عذاب بن گئی۔شہر کی اہم رابطہ سڑکیں مکمل طور پر خستہ حال ہو چکی ہیں۔
ہلکی سی بارش کے بعد ان سڑکوں پر کیچڑ اور دلدل بن جاتی ہے جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔کالج روڈ اور ساہیوال ڈاور روڈ سمیت کئی سڑکیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، بعض مقامات پر اتنے گہرے کھڈے پڑ چکے ہیں کہ بارش کے بعد وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور گزرنے والے شہری و مسافر اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔سیاسی، سماجی، کاروباری اور عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان سڑکوں کی مرمت کے لیے خصوصی فنڈز فراہم کیے جائیں تاکہ عوام کی مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے ۔