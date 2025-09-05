صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محتسب ادارہ کیلئے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آرگنائزیشن کا سرٹیفکیٹ

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) صوبائی محتسب پنجاب کے ادارے کو شفافیت، غیر جانبداری اور عوام کو مفت و بروقت انصاف کی فراہمی پر عالمی ادارہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آرگنائزیشن کی جانب سے اعلیٰ معیار کا اعتراف کرتے ہوئے آئی ایس او 9001:2015 سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔

اس موقع پر صوبائی محتسب پنجاب کے ذیلی دفتر فیصل آباد میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں ایڈوائزر مہر محمد اسلم حیات سیال، ایڈوائزر محمد نواز خالد عاربی اور ایڈوائزر ڈاکٹر طارق سردار کے علاوہ مختلف محکموں کی نمائندہ شخصیات نے شرکت کی۔ مہمانان میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار (چیئرمین شعبہ فزکس رفاہ یونیورسٹی)، پروفیسر خالد حسن (پرنسپل گورنمنٹ میونسپل پوسٹ گریجویٹ کالج)، پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن (ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز) اور ملک لال خان کھوکھر (ایس ڈی پی او اسپیشل برانچ فیصل آباد) شامل تھے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈوائزر محمد نواز خالد عاربی نے کہا کہ ادارہ عوام الناس کے بنیادی حقوق کے تحفظ، قانون کی بالادستی کے قیام، بدانتظامی کے باعث ہونے والی ناانصافی کے ازالے اور بدعنوانیوں کے سدباب کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے ۔ انہوں نے ادارے کی نمایاں کامیابیوں پر بھی روشنی ڈالی۔ایڈوائزر مہر محمد اسلم حیات سیال نے اس موقع پر صوبائی محتسب پنجاب عائشہ حامد کا خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا جس میں ادارے کی کارکردگی اور اصلاحاتی اقدامات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ 

 

