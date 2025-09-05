صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشل میڈیا کا مثبت استعمال ،جامعہ قاسمیہ میں سیمینار

  • فیصل آباد
سوشل میڈیا کا مثبت استعمال ،جامعہ قاسمیہ میں سیمینار

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کو اجاگر کرنے کے لیے جامعہ قاسمیہ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔

 خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا نظریات اور جذبات کے اظہار کا موثر ذریعہ ہے مگر اس کا غیر ذمہ دارانہ استعمال نوجوان نسل کو جرائم کی طرف دھکیل رہا ہے ۔ والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور ان کی درست تربیت کریں ۔پرنسپل جامعہ قاسمیہ و چیئرمین مرکزی علما کونسل پاکستان صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی نے کہا کہ سوشل میڈیا کے منفی اثرات ہمارے اخلاق اور معاشرتی اقدار کو متاثر کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ حقیقت اور فریب میں فرق کریں۔اس موقع پر مقررین نے کہا کہ سوشل میڈیا ایک نعمت بھی ہے اور زحمت بھی، اس کے مثبت استعمال سے علم و آگاہی کے دروازے کھلتے ہیں جبکہ منفی استعمال وقت کا ضیاع اور معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتا ہے ۔سیمینار میں اساتذہ، طلبا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ محمد عبداللہ اور مرکزی علما کونسل کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔

 

