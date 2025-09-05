ڈپٹی کمشنر نے متاثرین کے ساتھ وقت گزارا ، تعاون کی یقین دہانی
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنرکیپٹن (ر) ندیم ناصر نے تاندلیانوالہ کے نواحی سیلاب متاثرہ دیہاتوں کا دورہ اور متاثرہ خاندانوں سے اظہارِ یکجہتی کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ ازکا سحر بھی ہمراہ تھیں۔
ڈپٹی کمشنر نے موضع 608 گ ب، عالم شاہ اور ماڑی پتن میں متاثرین کے ساتھ وقت گزارا اور انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے ریلیف کیمپس میں متاثرہ خاندانوں میں کھانا، خشک راشن، اشیائے ضروریہ، کپڑے اور بچوں کے لئے دودھ، جوس، جوتے اور صاف پانی تقسیم کیا۔ڈپٹی کمشنر نے مختلف ریلیف کیمپس کا تفصیلی معائنہ بھی کیا اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ کیمپس میں موجود ڈاکٹرز، ادویات اور دیگر طبی سہولیات پر بریفنگ دی گئی جبکہ حفاظتی ٹیکہ جات اور ویکسی نیشن کے عمل کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا کہ پانی کی سطح میں مسلسل کمی آرہی ہے اور متاثرہ علاقوں کی مکمل بحالی کے لئے مزید چار سے پانچ دن درکار ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی علاقے میں کوئی شخص محصور نہیں اور ریسکیو ٹیمیں ہر وقت امدادی سرگرمیوں کے لئے چوکس ہیں۔