تاندلیانوالہ کے درجنوں دیہات میں زبردست تباہی ، سیلاب متاثرین امداد راشن کے منتظر
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)تاندلیانوالہ کے علاقے سے گزرنے والے دریائے راوی میں آنے والے سیلابی ریلوں نے درجنوں دیہاتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس کے نتیجے میں ہر طرف تباہی کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں۔
سیلابی پانی گھروں اور زرعی رقبوں میں داخل ہونے سے نہ صرف سینکڑوں مکان زمین بوس ہوگئے بلکہ زیر کاشت لاکھوں روپے مالیت کی فصلیں بھی تباہ ہوگئیں۔ماڑی پتن، موضع شیرازہ، موضع کھائی، موضع چنوں، موضع نامدار سمیت درجنوں دیہات میں سیلابی پانی داخل ہوا ۔ گھروں میں رکھا قیمتی سامان برباد ہوگیا جبکہ کپاس، مکئی، چاول اور کماد سمیت دیگر اہم فصلیں مکمل طور پر زیر آب آ گئیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور دیگر اداروں کی جانب سے کیے گئے اقدامات اونٹ کے منہ میں زیرہ ثابت ہوئے ہیں۔پانی کے بہاؤ کو روکنے اور اپنے علاقوں کو محفوظ بنانے کے لیے دیہاتیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بند باندھنے کی کوشش کی، تاہم بروقت اور مؤثر اقدامات نہ ہونے کے باعث انہیں بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ مال مویشی اور گھریلو سامان بھی پانی کی نذر ہوگیا۔ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ متاثرہ دیہات کو تاحال راشن اور دیگر امدادی سامان فراہم نہیں کیا گیا متاثرین کو مشکلات کا سامنا ہے ۔ کئی خاندان کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں اور بچوں کو دودھ اور کھانے پینے کی اشیا میسر نہیں۔ متاثرین نے مطالبہ کیا ہے فوری راشن کی فراہمی اور بحالی کے منصوبے شروع کیے جائیں ۔