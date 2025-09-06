خواتین سمیت اہل خانہ کو گھر گھس کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خواتین سمیت دیگر افراد کو گھر میں گھس کر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔
تھانہ رضا آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے تنزیلہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ ملزم زبردستی گھر میں داخل ہوگئے اور مبینہ طور پر گھر پر موجود خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو قابو کرلیا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کردی ہے ۔