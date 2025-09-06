پہلے ایک روزہ انڈر 20 فلڈ لائٹ ٹیپ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ایم سی ہائی سکول حاجی آباد میں پہلا ایک روزہ انڈر 20 فلڈ لائٹ ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد ہوا، جس میں آٹھ ٹیموں نے شرکت کی۔
ٹورنامنٹ کے آرگنائزرز ذیشان انور، محمد کیف، دلدار اور ہاشم تھے ، جنہوں نے شفاف اور شاندار مقابلوں کو یقینی بنایا۔دلچسپ اور سنسنی خیز میچز کے بعد سیمی فائنلز میں مارخور اسٹارز نے جوہر الیون کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی جبکہ بٹ الیون نے ڈی سی الیون کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔فائنل میں بٹ الیون نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 118 رنز کا بڑا ہدف دیا، جہاں جعفر نمایاں بلے باز رہے ۔ جواب میں بٹ الیون کے باؤلرز خصوصاً جعفر نے شاندار کارکردگی دکھائی اور مخالف ٹیم کو سنبھلنے نہ دیا، یوں بٹ الیون نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔اختتامی تقریب میں فاتح ٹیم بٹ الیون کو ٹرافی اور کیش انعامات سے نوازا گیا۔ تماشائیوں اور کرکٹ شائقین نے اس ٹورنامنٹ کو فیصل آباد میں نوجوان کرکٹرز کے لیے یادگار اور مثبت سرگرمی قرار دیا۔