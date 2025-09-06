فیصل آباد میں عید میلادالنبی ؐ، انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی عید میلادالنبی ﷺ 12 ربیع الاول بمطابق آج بروز ہفتہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔
اس سلسلے میں محکمہ داخلہ پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں ضلعی انتظامیہ نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے ۔ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن(ر) ندیم ناصر کی زیر نگرانی جلوسوں کے روٹس پر سبیلیں قائم کی جائیں گی جبکہ سرکاری و نجی عمارتوں، بینکوں اور پٹرول پمپس کو سبز روشنیوں سے مزین کیا جا رہا ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ تاندلیانوالہ کے فلڈ ریلیف کیمپس میں موجود متاثرین میں مٹھائی اور شیرینی تقسیم کی جائے گی جبکہ ڈسٹرکٹ، سنٹرل اور بورسٹل جیلوں کے قیدیوں کو بھی مٹھائی پیش کی جائے گی۔عید میلادالنبی ﷺ کے موقع پر یوم شہداء پاکستان اور سیلاب متاثرین کے ایصال ثواب کے لئے خصوصی دعائیں بھی کرائی جائیں گی۔ ضلعی امن کمیٹی کے علمائے کرام اپنے خطبات میں امن، اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام اجاگر کریں گے تاکہ معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے ۔