گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں یوم دفاع کے حوالے سے ریلی

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی وائس چانسلر گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے ریلی کی قیادت کی۔

 جبکہ پرو وائس چانسلر، کوآرڈینیٹرز ، ڈائریکٹرز ، صدور شعبہ جات اور طالبات نے ریلی میں شرکت کی ۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر نے کہا کہ چھ ستمبر مادرِ وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدا کو خراجِ تحسین پیش کرنے کا دن ہے ۔ 1965 کی جنگ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے ۔ یہ دن ہمیں ہمارے قومی ہیروز کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے ، جنہوں نے ہماری آزادی اور خودمختاری کی حفاظت کیلئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحیثیت استاد ہمارا کردار بھی قوم کی تعمیر اور دفاع میں کلیدی ہونا چاہیے۔ نوجوان نسل کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھتے ہوئے وطن کے دفاع اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا ہماری اولین ترجیح ہے ۔

