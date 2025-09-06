صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاندلیانوالہ:سیلاب متاثرین میں پانی کی بوتلیں تقسیم

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ کی ہدایت پر شعبہ واٹر ڈسٹری بیوشن نے تاندلیانوالہ کے سیلاب متاثرین میں پینے کے صاف پانی کی بوتلیں تقسیم کیں۔

واساکے عملے نے چک نمبر 608 میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور وہاں متاثرین کو واسا کے بوٹلنگ پلانٹ سے تیار کردہ ڈیڑھ لٹرکی بوتلیں فراہم کیں۔ اسی طرح ایک سکول میں قائم میڈیکل کیمپ اور دریائی علاقے سے ملحقہ مین روڈ پر خواتین اور بچوں میں بھی پینے کے صاف پانی کی بوتلیں تقسیم کی گئیں۔ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے اس موقع پر کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق واسا فیصل آباد سیلاب متاثرین کو ترجیحی بنیادوں پر پینے کا پانی فراہم کر رہا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ چنیوٹ اور جھنگ کے بعد تاندلیانوالہ اور ملحقہ دیہاتوں کے متاثرین تک پانی پہنچا کر عوامی خدمت کا مشن پورا کیا جا رہا ہے ، جس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔ایم ڈی واسا نے واضح کیا کہ اس مشکل گھڑی میں واسا کا عملہ سیلاب متاثرین کے شانہ بشانہ ہے اور پنجاب حکومت کی ہدایات پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے ۔

