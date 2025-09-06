میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ ٹیسٹ ، انتظامات بارے اجلاس
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ ٹیسٹ (ایم ڈی کیٹ) کے انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔
جس میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے نمائندگان نے آن لائن شرکت کی جبکہ ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کے افسر بھی شریک تھے ۔اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ ایم ڈی کیٹ امتحان 5اکتوبر 2025ء کو منعقد ہوگا۔ امتحانی انتظامات کے مطابق گرلز امیدواروں کے لیے ڈی پی ایس اور ڈی ایم سی جبکہ بوائز امیدواروں کے لیے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کو امتحانی مراکز مقرر کیا گیا ہے ۔ امتحان میں 4 ہزار گرلز اور 1600 بوائز امیدوار شرکت کریں گے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ امتحان کے روز والدین کے لیے پینے کے صاف پانی، سایہ دار جگہ، پنکھے اور کھانے پینے کی سہولیات کو یقینی بنایا جائے ۔ امتحانی مراکز میں رہنمائی ڈیسک، صاف ستھرے واش رومز اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہوگی۔سکیورٹی کے حوالے سے پولیس کو فول پروف پلان تشکیل دینے ، داخلی و خارجی راستوں پر سخت نگرانی اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی ٹریفک پلان اور پارکنگ ایریاز مختص کرنے کی ہدایات دی گئیں۔