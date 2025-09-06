صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلاد کمیٹی کا اجلاس ‘جلوسوں‘محافل کیلئے سکیورٹی پلان مرتب

  • فیصل آباد
میلاد کمیٹی کا اجلاس ‘جلوسوں‘محافل کیلئے سکیورٹی پلان مرتب

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فضل عباس کی زیر صدارت میلاد کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں کمیٹی کے ارکان نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں عید میلادالنبیؐ کے موقع پر انتظامی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے کہا کہ عید میلادالنبی ﷺ عقیدت، احترام اور مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اہم شاہراؤں اور سرکاری عمارتوں کو سبز برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے جبکہ جلوسوں اور محافل کے لیے سکیورٹی پلان بھی مرتب کر لیا گیا ہے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ شہریوں کے لیے صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور انتظامیہ کی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک رہیں گی تاکہ عوام کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے واضح کیا کہ جشن عید میلادالنبی ﷺ کے موقع پر عوام کے جان و مال کا تحفظ اور سہولت ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔

