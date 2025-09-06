تاندلیانوالہ:اسسٹنٹ کمشنر کا مختلف ریلیف کیمپس کا دورہ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)تحصیل تاندلیانوالہ میں سیلاب متاثرین اور مستحقین کی مدد کے لئے اشیاء خوردونوش کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے ۔
اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ ازکا سحر نے مختلف ریلیف کیمپس کا دورہ کیا اور وہاں موجود متاثرہ افراد سے ملاقات کی۔اس دوران اسسٹنٹ کمشنر نے مستحقین میں کھانے پینے کی اشیا سمیت ضروری سامان تقسیم کیا اور ریلیف کیمپس میں قائم سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کی بحالی اور امداد کے لئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ مشکل وقت میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔