سیلاب زدگان کے دکھ کو اپنا سمجھ کرامداد کرنی چاہیے : آصف رضا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر و ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں محمد آصف رضا قادری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے عشرہ رحمت للعالمین ﷺ منانے کا اعلان خوش آئند ہے ۔
ان مقدس ایام میں سیلاب متاثرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے ۔ اسلام نے امت کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے ، لہٰذا سیلاب زدگان کے دکھ کو اپنا سمجھ کر ان کی امداد کرنی چاہیے ۔وہ PP-118 کے زیراہتمام چوہڑ ماجرہ (غلام محمد آباد) میں 1500 ویں جشن عید میلاد النبی ﷺ کے سلسلہ میں منعقدہ کیک کاٹنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی حیاتِ طیبہ سراپا رحمت اور ہدایت ہے ۔ میلاد النبی ﷺ کے ساتھ ساتھ سیرتِ مصطفی ﷺ کو اپنانا ضروری ہے ۔ حضور ﷺ کی حیات عدل و انصاف، اخلاق حسنہ، امن، رواداری اور احترامِ انسانیت کی عملی مثال ہے ۔ میلاد کی خوشیاں عشقِ رسول ﷺ کا عملی اظہار اور اتحادِ امت کا پیغام ہیں۔