کمشنر راجہ جہانگیر انور کا دورہ چنیوٹ ‘حفاظتی بند کا معائنہ
فیصل آباد ‘چنیوٹ (سٹاف رپورٹرڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ڈویژنل انتظامیہ سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی میں مصروف عمل ہے ۔
کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے ضلع چنیوٹ کا دورہ کیا اور ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل و ڈی پی او عبداﷲ احمد کے ہمراہ سیلابی علاقوں کا جائزہ لیا۔کمشنر کو دریا کی پٹی پر واقع آبادیوں کو راشن کی فراہمی کے عمل پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے بریچنگ پوائنٹ نزد کوٹ محمد یار اور چنیوٹ حفاظتی بند کا معائنہ کیا، جہاں ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کے افسروں نے صورتحال سے متعلق تفصیلات فراہم کیں۔ گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی دورہ کیا گیا، جہاں پاک فوج اور ضلعی افسران نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جاری امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔کمشنر فیصل آباد نے ریلیف کیمپ کے مختلف حصوں کا معائنہ کرتے ہوئے صحت، رہائش اور دیگر سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مکمل آبادکاری تک انتظامیہ چین سے نہیں بیٹھے گی اور متاثرین کی بحالی کیلئے کیے گئے اقدامات لائقِ تحسین ہیں۔